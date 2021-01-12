Кострома, , 18:17 — REGNUM В 2021 году в посёлке Волжском, расположенном в границах Костромы, должно начаться строительство школы на 900 учеников. Об этом сообщает городская администрация.

Школа Gradkostroma.ru

Здание будет трёхэтажным, возвести его предполагается в течение двух лет — до конца 2022 года. Рядом с образовательным учреждением запланировано место для создания физкультурно-оздоровительной зоны.

Строительство школы пройдёт в рамках национального проекта «Образование», общая стоимость работ составит 600 млн рублей. Основную часть средств выделит федеральный бюджет. Новая школа позволит снизить нагрузку на другие образовательные учреждения, где учатся дети из близлежащих активно застраивающихся посёлков.

Отметим, что в планах региональных властей на 2021 год также значится введение в эксплуатацию двух детских садов и строительство детской поликлиники в Давыдовском микрорайоне Костромы. Кроме этого, в этом году в городе должны начать строить поликлинику для жителей Центрального района.