Саранск, , 18:09 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов на встрече с замглавы минспорта, молодежной политики и туризма республики Мариной Жулиной отметил, что пока туристическая отрасль работает неэффективно.

По его мнению, её развитию мешает ряд факторов. В том числе, недоступность объектов туризма для посещения в новогодние каникулы, а также слабая работа по созданию в городе новых зон притяжения для гостей из других регионов.

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Обсуждалось развитие паломническо-туристического кластера «Саранск — Темников — Санаксарь». Потенциал Темниковского района для развития туризма достаточно высокий. Здесь расположены Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь, где захоронен адмирал Ф.Ф. Ушаков, сам Темников является старейшим городом Мордовии, где сохранились образцы архитектуры XVIII — XIX веков. Также яркой точкой является Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича.

Здунов заверил, что в ближайшее время лично ознакомится со всеми достопримечательностями республики, оценив их потенциал.

Кроме того, стороны согласовали дату проведения в Саранске финала Всероссийской премии «Маршрут года — 2020», который намечен на 2−4 февраля.

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ИА REGNUM напоминает, город Темников, расположенный на реке Мокша, основан в 1536 году, долгое время входил в состав Тамбовской губернии. Центр Темниковского района республики находится на расстоянии около 160 км от Саранска. Население составляет около 6,2 тыс. человек. Летом 2016 года стало известно, что в Темникове планируется создать туристический кластер.

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