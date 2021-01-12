Москва, , 17:39 — REGNUM Более 20 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 12 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Внуково» отменено три рейса, ещё семь рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено два рейса и шесть рейсов задержано, в «Шереметьево» задерживается три рейса.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, Гидрометцентр сегодня объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Ранее синоптики также предупредили о надвигающихся на столичный регион сильных морозах и снегопадах.

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