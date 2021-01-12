Волгоград, , 17:36 — REGNUM Осадки, ветер и понижение температуры прогнозируют синоптики на территории Волгоградской области 13 января. В случае резкого ухудшения погоды для обеспечения безопасного проезда на трассы готовы выйти 500 единиц спецтехники, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе администрации региона.

По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января в регионе ожидаются снег, мокрый снег и ледяной дождь, местами сильные осадки, а также туман, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных северных районах возможна метель. К непогоде подготовились дорожные службы: имеется необходимый запас пескосоляной смеси, на трассы готовы выйти 500 единиц техники, в случае нештатных ситуаций будут развёрнуты пункты временного размещения, а на помощь жителям привлекут два снегоболотохода повышенной проходимости «Бобр» и вездеход «Трэкол».

Температура воздуха ночью 13 января опустится до девяти градусов мороза, местами до — 14, днём до — 6. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с, днём до 22 м/с.