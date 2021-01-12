Магнитогорск, Челябинская область, , 17:33 — REGNUM В Челябинской области осуждён 42-летний житель Магнитогорска, обвиняемый в покушении на убийство предпринимателя. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено 7 августа 2019 года. По данным следствия, гражданин установил взрывное устройство возле автомобиля предпринимателя. Когда бизнесмен подошёл к машине, то произошёл взрыв. Потерпевший получил травмы.

Следствие и суд выяснили, что это преступления было связано с торговой деятельностью гражданина. Подсудимому суд назначил 11 лет колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере 800 тыс. рублей.