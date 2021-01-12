Москва, , 17:28 — REGNUM Члены основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-65 прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили 12 января в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

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Как уточняется, первые прививки получили космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров, Антон Шкаплеров и Дмитрий Петелин, вторая фаза вакцинации запланирована на 15 января. Ещё два космонавта — Олег Артемьев и Николай Чуб — уже прошли полный курс из двух прививок, добавили в ЦПК.

Сообщается также, что в Звёздном городке начала осуществляться массовая вакцинация от коронавирусной инфекции сотрудников Центра подготовки космонавтов.