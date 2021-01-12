Минск, , 17:23 — REGNUM «Отошел ко Господу митрополит Филарет (Вахромеев)», — сообщает официальный портал Белорусской православной церкви (Белорусского Экзархата РПЦ).

Высокопреосвященный митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх всея Белоруссии скончался 12 января на 86-м году жизни. По неофициальной информации — от последствий инфицирования коронавирусом.

Будущий предстоятель БПЦ — Кирилл Варфоломеевич Вахромеев — родился 21 марта 1935 года в Москве, в семье служащих (педагогов). После школы он поступил в Московскую духовную семинарию. На втором году обучения в семинарии начал церковное служение в числе иподиаконов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

В 1957 году поступил в Московскую духовную академию и там принял монашеский постриг. Весной 1961 года иеродиакон Филарет окончил академию со степенью кандидата богословия. В дальнейшем он был инспектором Московских духовных академии и семинарии, ректором Московской духовной академии, заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, занимал ряд других должностей.

В 1965 году стал епископом Тихвинским, в 1971 году был возведен Святейшим Патриархом Пименом в сан архиепископа. В 70-е годы Филарет возглавлял кафедру архиепископа Берлинского и Среднеевропейского, Патриаршего Экзарха Средней Европы, затем был Патриаршим Экзархом Западной Европы.

В 1989 года в связи с образованием новых епархий на территории Белорусской ССР титул Филарета был изменён на «Минский и Гродненский». Он получил назначение Патриаршим экзархом всея Белоруссии. В 1990 году возглавил Синод Белорусского Экзархата РПЦ — Белорусской православной церкви.

В 1992 году его титул был изменён на «митрополит Минский и Слуцкий». Активно участвовал в работе белоруской Синодальной библейской комиссии. В 1990—1995 годах был депутатом Верховного совета БССР (впоследствии — Республики Беларусь).

В 2009 году Архиерейским собором РПЦ он в числе трёх избранных кандидатов мог претендовать на престол Патриарха Московского и всея Руси, однако взял самоотвод и призвал голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла — нынешнего предстоятеля РПЦ.

В 2013 году, после ряда прошений предстоятеля БПЦ, Священный синод почислил митрополита Филарета на покой, назначив его почётным Патриаршим экзархом всея Белоруссии с правом членства в Синоде.