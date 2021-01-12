Ростов-на-Дону, , 17:21 — REGNUM 1 тыс. 200 медицинских работников Ростовской области получили прививки от COVID-19. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 12 января сообщил заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

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В настоящее время на Дону прививочная кампания проходит среди социальных и педагогических работников, в скором времени сделать прививку смогут работники транспорта. В настоящее время готовятся списки. Следующими прививки поставят государственные и муниципальные служащие.

По словам чиновника, за последние два дня в регион поступило 7 тыс. 100 доз вакцины. Всего Ростовская область приняла партию в объёме 11 тыс. 443 доз вакцины.

Поставка крупных партий вакцины ожидается с середины января. Регион полностью готов к массовой вакцинации, заверил Бондарев. Для удобства жителей подготовлены резервные пункты вакцинации.

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