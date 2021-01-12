Ставрополь, , 17:17 — REGNUM В Ставропольском крае за минувшие сутки число случаев летального исхода от COVID-19 увеличилось еще на восемь. Общее число скончавшихся достигло 813 человек, сообщили 12 января в региональном минздраве.

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За те же сутки в крае был подтвержден диагноз COVID-19 еще у 243 жителей региона. Общее количество носителей коронавируса за все время пандемии достигло 37 991 человека. Среди них 3949 детей, выздоровели из них уже 3684 пациента.

Выросло на Ставрополье за минувшие сутки на 271 человека и число выписанных в связи с выздоровлением. Общее число тех, кто сумел справиться с болезнью, составило 33 882 человека.

В настоящее время в стационарах проходят лечение 2139 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них в тяжелом состоянии находятся 317 человек, 44-м из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

Общее число лиц, находящихся под медицинским наблюдением в стационарах и на дому, составляет в крае 10 811 человек.

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