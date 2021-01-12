Ижевск, , 17:11 — REGNUM Госцирк Удмуртии выполнял заказ Удмуртской епархии по проведению мероприятия «Рождественская ёлка». В соответствии с согласованным заказчиком сценарием в представлении присутствовали эпизоды, освещающие роль церкви в истории Российского и Советского государства. Так прокомментировал директор Госцирка Александр Лещинский инцидент с использованием нацистской символики.

В частности, в эпизоде «1942 год» было показано 7 января 1942 года — переломный момент в ходе Великой Отечественной войны. Эпизод сопровождался текстом диктора и видеорядом с кадрами о разгроме немецкой армии под Москвой.

На манеже в это время шёл номер: дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных козлов в попоне с нацисткой символикой, что усиливало эффект воздействия и параллельно звучащего текста, и видеоряда.

«Кто-то из зрителей сфотографировал животных, вырвав из контекста номера, и выложил в соцсети, спровоцировав скандал», — полагают в Госцирке.

Уточняется, ссылаясь на статью 20.3 КоАП РФ, что использование символов не влечет за собой административную ответственность, если это совершено в целях, не связанных с пропагандой нацисткой атрибутики и символики, включая, в частности, научные исследования, художественное творчество, подготовку других материалов, осуждающих нацизм либо излагающих исторические события.

Сохранился полный сценарий данного представления и видеозапись «Рождественской ёлки».

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из социальных сетей обнаружена информация о демонстрации нацистских символов на попонах животных, которые принимали участие в представлении 8 января 2021 года. Инцидент произошел в Госцирке Удмуртии. По данному факту прокуратурой Первомайского района Ижевска организована проверка.

Происшествие прокомментировали в ижевской епархии. В пресс-службе отметили, что во время Рождественского представления, не было цели нарушить российское законодательство, которое запрещает публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. Цирк — это зрелищное искусство, используемые в нём образы зачастую имеют ироничный, а иногда и гротескный характер.

Читайте также: В Ижевской епархии объяснили использование нацистских символов в цирке