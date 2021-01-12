Краснодар, , 17:10 — REGNUM Зоопарки, дельфинарии и океанариумы Краснодарского края получат государственную поддержку из-за простоя в период пандемии, сообщили в пресс-службе администрации края. Из 153,5 млн рублей, выделенных правительством РФ на эти цели, краснодарские предприниматели получат в общей сложности 47,4 млн рублей.

«В условиях ограничений зоопарки и дельфинарии Кубани, которые всегда были очень востребованы среди туристов, практически не получали дохода. А расходы на содержание животных при этом оставались на прежнем уровне», — прокомментировала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.

Субсидия будет направлена компенсацию убытков, а также на обеспечение ухода и содержания питомцев, питание и ветеринарное обслуживание. В числе краснодарских получателей господдержки — анапский дельфинарий на Большом Утрише, дельфинарий «Морская звезда» в Сочи, парк живой природы «ДоДо» в Новороссийске.