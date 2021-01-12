Ростов-на-Дону, , 17:05 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погодных условий. До конца суток 12 января в областном центре ожидается мокрый снег с дождём. В условиях понижения температуры возможно обледенение проводов и гололёд на дорогах, предупреждают спасатели.

Мокрый снег с дождём будут идти до обеда 13 января. В ночь на 14 января ожидаются осадки в виде дождя. В течение дня 15 января пройдёт мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях.

Ростовчан предупредили о возможности возникновения локальных ЧС. Мокрый снег и наледь могут спровоцировать обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций, рост числа ДТП.