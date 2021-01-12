Грозный, , 17:04 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки установлен рекорд по числу выздоровевших пациентов, которые переболели COVID-19. Сразу 391 человек был снят с контроля медиков. Такие данные привели 12 января в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом, общее число сумевших справиться с болезнью в Чечне достигло 6589 человек. Всего же за время пандемии в республике заразились коронавирусом 9811 человек. В течение минувших суток было выявлено еще 85 новых случаев заражения этой опасной инфекцией. За все время было зафиксировано 98 случаев летального исхода.

В настоящее время на карантине в связи с подозрением на коронавирус находятся около 2000 жителей региона.

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