Вашингтон, , 16:58 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 204 652 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает 12 января Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Как уточняется, всего на сегодняшний день в Соединённых Штатах выявлено уже более 22,6 миллиона инфицированных, скончались по меньшей мере 376 295 больных COVID-19.

Напомним, накануне избранный президент США Джозеф Байден объявил о намерении в ближайшие дни представить подробности о предлагаемом им плане по борьбе с эпидемией коронавируса в стране и массовой вакцинации населения.

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