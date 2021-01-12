Ярославль, 12 января 2021, 16:54 — REGNUM В Ярославской области более 16 тысяч человек в настоящее время лечатся от COVID-19. Эту информация содержится на официальном сайте правительства Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Количество больных, которые лечатся амбулаторно, назвал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.
Количество пациентов в стационарах известно. На 12 января их 1957. Таким образом, общее число болеющих в данный момент составляет около 16,5 тысяч человек. Это более 1% всего населения Ярославской области.
Напомним, по официальным данным в Ярославской области за все время пандемии COVID-19 заболели 24 565 человек (около 2% населения). Однако в этом случае речь идёт только о тех больных, у кого диагноз подтверждён тестом. Судя по всему, директор депздрава назвал число всех больных — в том числе и тех, кто имеет характерные симптомы болезни.
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