Москва, , 16:54 — REGNUM В Подмосковье общественный транспорт полностью подготовлен к работе в морозы, которые ожидаются на территории региона в ближайшее время. Об этом 12 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

В рамках подготовки был усилен контроль за техническим состоянием подвижного состава. Причем больше всего внимания во время проверок планируется уделять качеству отопления в салонах и работе систем, обеспечивающих безопасную работу общественного транспорта.

Отмечается, что все автобусы, троллейбусы и трамваи региона проходят диагностику оборудования, а водительский состав, выполняющий рейсы по маршрутам, проходит дополнительный инструктаж о поддержании комфортного температурного режима в салонах автобусов. Проверку отопительных систем провели также и в электропоездах Подмосковья.

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