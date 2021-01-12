Ростов-на-Дону, , 16:46 — REGNUM В Ростовской области зарегистрировано более 50 случаев повторного заражения коронавирусом. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 12 января сообщил главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

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«Считаю необходимым отметить, что в области количество случаев повторно заболевших COVID-19 увеличивается. По предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах. Возраст повторно заболевших составляет от 18 до 79 лет», — сказал Ковалёв.

Глава регионального управления Роспотребнадзора отметил важность и необходимость соблюдения мер профилактики коронавируса как переболевшими, так и привитыми от COVID-19.

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