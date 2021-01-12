Бишкек, , 16:43 — REGNUM Председатель госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Сыймык Жапыкеев обещает привлечь к ответственности бывших членов правительства, виновных в низкой эффективности борьбы с пандемией коронавируса. Об этом глава финполиции заявил журналистам сегодня, 12 января.

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По его словам, уже в ближайшее время могут оказаться под арестом высокопоставленные экс-чиновники, курировавшие борьбу с коронавирусной инфекцией в республике. Среди них экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, а также бывшие вице-премьер-министры Кубатбек Боронов и Алтынай Омурбекова.

«За время пандемии от коронавируса умерли свыше тысячи человек. Бывшие чиновники должны за это ответить. Никому «скидок» делать не будем», — подчеркнул он.

Также председатель ГСБЭП сообщил, что сейчас подчиненное ему ведомство проверяет информацию по объемам поступившей и израсходованной гуманитарной и финансовой помощи.

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