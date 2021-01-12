Бейрут, , 16:42 — REGNUM Ордер на арест двух российских граждан по делу о взрыве в порту столицы Ливана 4 августа 2020 г. выдан Интерполом, сообщает 12 января NNA.

Таким образом, Интерпол санкционировал арест владельца и капитана судна Rhosus, транспортировавшего нитрат аммония в порт Бейрута.

Кроме того, выдан ордер на арест гражданина Португалии — торговца нитратом аммония: этот человек проводил оценку удобрения на складе №12 в порту в 2014 г., то есть за шесть лет до взрыва.

Напомним, 4 августа 2020 г. в порту Бейрута прогремело два взрыва. Один был такой мощный, что пострадали порядка семи тысяч человек, 204 погибли.

Причиной взрыва стало возгорание аммиачной селитры, которая хранилась на одном из складов в количестве 2750 тонн. Она была конфискована у владельца судна Rhosus и находилась в порту с 2013 г.

На Rhosus аммиачную селитру везли в Мозамбик, но 23 сентября 2013 г. судно вынуждено было остановиться в порту Бейрута, где и осталось, поскольку его признали непригодным для дальнейшей транспортировки.

Владелец судна — бизнесмен Игорь Гречушкин, капитаном был Борис Прокошев, которые отмечал, что судно не выпустили из Бейрута, поскольку владелец не оплатил услуги порту. Проводится международное расследование.

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