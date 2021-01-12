Нижний Новгород, , 16:42 — REGNUM Родителям нижегородских школьников рекомендуют не отправлять детей на учебу, если температура воздуха опустится до — 25 — 29 °C. Временная мера касается только учеников 1−4 классов городских школ и 1−9 классов образовательных учреждений в сельской местности. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

Чиновник попросил родителей «принимать решения не только по показаниям термометра, но и с учётом индивидуальных особенностей маршрута и погодных условий в конкретной территории».

В городском департаменте образования пояснили, что пропуск занятий из-за сильного мороза не будет засчитано как прогул по неуважительной причине.

«Руководители школ должны проинформировать родителей учеников о том, что они имеют право самостоятельно принимать решение о посещении образовательного учреждениях их ребенком и под свою ответственность. Но они должны обязательно заранее уведомить образовательное учреждение, если ребенок остается дома», — сказала директор ведомства Елена Платонова в интервью нижегородскому СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что с 11 января в Нижегородской области ожидается аномальное похолодание. Ночь 13 января должна стать самой холодной: температура опустится до —32 °C. 14 января ожидается незначительное потепление — днем до −15… −17 °С. Нормализация погоды ожидается к концу недели —13 °C днем и —15 °C ночью.