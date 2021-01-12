Мурманск, , 16:41 — REGNUM В Мурманске отменили организованные крещенские купания из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, руководством Главного управления было принято решение об отмене в этом году крещенских купаний по адресу Верхне-Ростинское шоссе д. 33, где традиционно располагалась купель», — сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти сообщили об улучшении эпидобстановки в регионе. За минувшие сутки в регионе число больных COVID-19 пополнили еще 237 человек.