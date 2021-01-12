Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM В Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне, в то время как коронавирус выявляется ежедневно у нескольких тысяч петербуржцев. Об этом сообщает 12 января управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В надзорном ведомстве особо отметили, что заболеваемость ОРВИ, которая регистрировалась с 4 по 10 января, была вызвана респираторными вирусами не гриппозной этиологии, а именно риновирусами и другими респираторными вирусами.

Таким образом, можно сделать вывод, что грипп оказался вытеснен из популяции более сильным конкурентом — новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19.

Для сравнения: за вторую календарную неделю прошлого, 2020 года в Петербурге было зарегистрировано около 26 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Хотя и тогда общая заболеваемость всех горожан находилась ниже недельного эпидемического порога, а среди возбудителей преобладали вирусы не гриппозной этиологии.

Напомним, за 11 января в Петербурге зафиксирован 2731 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.