Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Проблему автомобильных заторов в Ростове-на-Дону, которые спровоцированы закрытием аварийного моста на улице Малиновского, власти пытаются решить с помощью светофоров. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 12 января.

«Совместно с сотрудниками ГИБДД ведётся непрерывный мониторинг обстановки на дорогах. По результатам анализа ситуации, возникшей 11 и 12 января, внесены корректировки в режим работы светофоров, а в наиболее сложных местах организовано дежурство десяти экипажей ДПС», — уточнили в мэрии.

Предпринятые меры уже оказали положительный эффект. Так, в часы пик загруженность объездных дорог не превысила шести баллов.

ИА REGNUM напоминает, что депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи помощью в разрешении сложной дорожной ситуации, которая возникла в результате закрытия аварийного моста на улице Малиновского. По мнению народного избранника, ростовские чиновники «не смогли создать условия для прокладки дороги к уже построенному мосту-дублёру, из-за чего ростовчане теперь вынуждены объезжать ремонтируемый мост через весь город».

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