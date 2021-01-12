Москва, , 16:24 — REGNUM В январе 2021 года число жалоб граждан РФ на вызов скорой помощи сократилось. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого цитирует его пресс-служба.

«В начале января значительно сократилось количество претензий граждан, связанных с трудностями вызова скорой помощи — с 21% до 14%, а также с техническими проблемами в работе единого номера 122 — с 13% до 9%», — сказал Чернышенко.

По его словам, с 27 ноября 2020 года, когда на портале госуслуг появилась функция жалоб на работу скорой помощи, поступило более 3 тысяч жалоб от граждан.

Чернышенко отметил, что каждая заявка отрабатывается, а ответ о решении вопроса направляется в личный кабинет или на электронную почту заявителя: «В начале января значительно сократилось количество претензий граждан, связанных с трудностями вызова скорой помощи — с 21% до 14%, а также с техническими проблемами в работе единого номера 122 — с 13% до 9%».

Вице-премьер напомнил, что также через госуслуги можно оставить жалобу на сложности в дозвоне до регистратур поликлиник: «За 10 дней января их [таких заявок] количество увеличилось с 61% до 72%».