Салехард, , 16:17 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 124 случая.

Основные очаги заражения на 12 января в ЯНАО: Новый Уренгой — 17; Пуровский район — 13; Губкинский — 10; Салехард — 14; Надымский район — 16.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 12 января 33 841 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 27 521 человек, 359 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).