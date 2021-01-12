Буэнос-Айрес, 12 января 2021, 16:02 — REGNUM В Аргентину будет доставлена вторая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Это произойдёт уже до конца текущей недели.
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Как сообщил глава аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas Пабло Сериани, самолёт авиаперевозчика вылетит в Москву 14 января.
Он добавил, что рейс, который должен прибыть в страну в субботу (16 января) в полдень, будет длиться около 40 часов. Его будут обслуживать 20 человек, чтобы иметь возможность осуществить доставку «без технических задержек».
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Как сообщало ИА REGNUM, кампания по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции в Аргентине стартовала в конце декабря 2020 года. Сейчас эта латиноамериканская страна использует российскую вакцину «Спутник V». Первая партия, доставленная в страну, также включала в себя 300 тыс. доз.
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