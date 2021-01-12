Буэнос-Айрес, , 16:02 — REGNUM В Аргентину будет доставлена вторая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Это произойдёт уже до конца текущей недели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Как сообщил глава аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas Пабло Сериани, самолёт авиаперевозчика вылетит в Москву 14 января.

«В этот четверг в 21:00 (03:00 мск 15 января) вылетает второй рейс Aerolineas Argentinas, чтобы привезти в страну ещё 300 тыс. доз вакцины «Спутника V», — написал в Twitter Сериани.

Он добавил, что рейс, который должен прибыть в страну в субботу (16 января) в полдень, будет длиться около 40 часов. Его будут обслуживать 20 человек, чтобы иметь возможность осуществить доставку «без технических задержек».

Читайте также: В Аргентине рассказали о вакцинации населения препаратом «Спутник V»

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции в Аргентине стартовала в конце декабря 2020 года. Сейчас эта латиноамериканская страна использует российскую вакцину «Спутник V». Первая партия, доставленная в страну, также включала в себя 300 тыс. доз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Аргентине за сутки выявили свыше 7,8 тыс. носителей коронавируса