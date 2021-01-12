Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM Использованием мобильных телефонов в школах Казахстана регламентируется уставом школы. Об этом 12 января заявила заместитель министра образования и науки республики Шолпан Каринова на брифинге.

Она прокомментировала слухи о повсеместном запрете на использование мобильных телефонов. «Это не соответствует действительности», — заявила замминистра.

Каринова добавила, что ограничение на использование мобильных телефонов обсуждалось длительное время. Замминистра признала, что мобильные телефоны мешают получению образования.

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