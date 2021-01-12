Рим, , 15:52 — REGNUM Увеличение срока повторной вакцинации от коронавируса позволит обеспечить препаратом большее число людей. Об этом заявил известный в Италии эксперт, директор Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор Джузеппе Ремуцци в опубликованном 12 января интервью газете Corriere della Sera.

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Он предложил повторять вакцинацию через 120 дней, так как первая доза вакцины обеспечивает очень высокий уровень защиты. Лучше вакцинировать большое число людей одной дозой, чем небольшую выборку двумя дозами, считает специалист.

Ремуцци сослался на недавние научные исследования компаний Pfizer и BioNTech, разработавших свою вакцину. Они показали, что почти все заражения коронавирусом случаются через 10−12 дней после первой инъекции, а потом защита от заражения достигает 90%.

Он добавил, что не считает вторую инъекцию ненужной. Если интервал между процедурами увеличить до 120 дней, серьёзные результаты станут видны уже к июню. При этом летом пандемия спадёт, что также даст людям преимущества.

Как сообщало ИА REGNUM, к вакцинации населения в Италии приступили 27 декабря 2020 года. По данным минздрава, к настоящему времени вакцину получили около 720 тыс. человек.