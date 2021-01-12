Мапуту, , 16:00 — REGNUM Первые образцы, собранные для установления наличия нового штамма коронавируса в Мозамбике, дали отрицательный результат. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителя Национального института здравоохранения Серхио Чикумбе.

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Образцы были собраны случайным образом по всей стране.

Чикумбе заявил, что первая партия образцов дала отрицательные результаты на наличие нового штамма, и выразил надежду, что аналогичная динамика будет наблюдаться и в собранных позднее образцах.

Однако Чикумбе добавил, что определение нового штамма требует много времени.

«Страна находится в опасности … из-за близости к соседней ЮАР, где недавно выявили новый штамм», — отметил он.