Рязань, 12 января 2021, 16:02 — REGNUM Судимость человека, чьи фамилия, имя и отчество совпадают с данными вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, подтвердил Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. Мужчина был осуждён за мошенничество в крупном размере.
Судя по официальному ответу, преступление было совершено в 2001 — 2002 годах. Уголовное дело в суде отсутствует, поэтому никаких данных о личности осуждённого и назначенном ему наказании нет, невозможно также предоставить копию приговора.
Повышенное внимание к чиновнику и его прошлому привлекла история с предложением наградить его званием Героя России. Рязанская журналистка попросила об этом президента Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции, уточнив, что вице-губернатор лично спас нескольких человек во время взрывов на военных складах. Жители пострадавшего городка впоследствии опровергли героизм чиновника.
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