Рязань, , 16:02 — REGNUM Судимость человека, чьи фамилия, имя и отчество совпадают с данными вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, подтвердил Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. Мужчина был осуждён за мошенничество в крупном размере.

Судя по официальному ответу, преступление было совершено в 2001 — 2002 годах. Уголовное дело в суде отсутствует, поэтому никаких данных о личности осуждённого и назначенном ему наказании нет, невозможно также предоставить копию приговора.

«Согласно сведениям, содержащимся в алфавитном указателе уголовных дел за 2001, 2002 годы, ведение которого было предусмотрено Временной инструкцией по делопроизводству в районном суде, утверждённой Приказом Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации №8 от 29.01.1999, значится осуждённым по пункту «б» части 3 ст.159 УК РФ гражданин Греков Игорь Михайлович (уголовное дело №1 — 166/2001)», — публикует ответ суда на официальный запрос рязанский портал «YA62.ru».

Повышенное внимание к чиновнику и его прошлому привлекла история с предложением наградить его званием Героя России. Рязанская журналистка попросила об этом президента Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции, уточнив, что вице-губернатор лично спас нескольких человек во время взрывов на военных складах. Жители пострадавшего городка впоследствии опровергли героизм чиновника.

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