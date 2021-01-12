Москва, , 15:47 — REGNUM В России составлены первые протоколы об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роскомнадзора 12 января, всего их выписано восемь.

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В ведомстве уточнили, что протоколы составлены по ст. 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации.

«В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, — уточнили в Роскомнадзоре. — Составленные протоколы поступят в течение трёх рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов».

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Напомним, статьёй 19.34.1 предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц — 500 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что СМИ были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает в Уголовном кодексе РФ наказание для СМИ-иноагентов. Так, за злостное нарушение закона об иностранных агентах физическим лицам, представителям СМИ, а также незарегистрированным политическим объединениям в может грозить до пяти лет лишения свободы.