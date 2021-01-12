Москва, , 15:46 — REGNUM Уже 14 января самолёт авиакомпании Aerolineas Argentinas вылетит в Москву за второй партией вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава авиакомпании Пабло Сериани на своей странице в Twitter.

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"В этот четверг в 21:00 [03:00 пятницы мск] вылетает второй рейс Aerolineas Argentinas для доставки еще 300 тысяч доз «Спутника V» в страну», — написал Сериани.

По его словам, самолёт с вакцинами вернётся в Аргентину днём 16 января.

Вакцина «Спутник V» состоит из двух доз, которыми нужно прививаться с разницей в две недели.