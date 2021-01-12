Великий Новгород, , 15:51 — REGNUM За предыдущие сутки в Новгородской области выявили 181 нового носителя коронавируса, сообщили 12 января в региональном оперштабе. Это на 75 человек меньше, чем сутками ранее, когда суточную статистику пополнили заразившиеся в ходе вспышки ковида в Боровичском доме-интернате.

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Нарастающим итогом в Новгородской области выявлено 20 716 носителей коронавируса за время пандемии, выздоровели 17 545 человек, в том числе 373 за последние сутки, скончались 99 человек.

Как отмечалось 11 января на заседании областного оперативного штаба, за предыдущую неделю темпы роста заболеваемости снизились на 5%. Однако увеличилось количество случаев болезни у граждан старшего возраста.

«По рекомендации Роспотребнадзора, мы продлеваем режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для неработающих пенсионеров», — заявил губернатор Андрей Никитин.

Он также потребовал «детально разобрать» ситуацию в Боровичском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, и принять необходимые меры для недопущения распространения вируса во всех социальных учреждениях региона.

Как сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, в регионе началась кампания по вакцинации от коронавируса. На 11 января прививки вакциной «Спутник V» сделали 542 жителя региона, уже более 200 человек вакцинировались повторно. В январе в регион поступит 7,5 тысячи доз вакцины. С 1 января через «Госуслуги» на вакцинацию от коронавируса записались более тысячи жителей.

Тем временем все образовательные учреждения региона после новогодних каникул вернулись к работе в штатном режиме, хотя на больничном находятся 8,5% педагогов. Их заменяют студенты старших курсов педагогических средних и высших учебных заведений.

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