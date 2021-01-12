Женева, Швейцария, , 15:42 — REGNUM Общее количество скончавшихся от COVID-19 пациентов на территории африканского континента на сегодняшний день превысило 72 тыс. Об этом 12 января сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации ВОЗ, на данный момент в Африке суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 72 676 пациентов.

Также указывается, что в настоящее время на континенте выявлено в общей сложности 3 048 260 носителей коронавирусной инфекции.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали ЮАР (1 231 597 заразившихся), Марокко (452 532) и Тунис (159 276).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, составляет 90 288 272.