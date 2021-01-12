Москва, , 15:35 — REGNUM В США продолжает развиваться политический кризис транзита президентских полномочий, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков, комментируя рост популярности Telegram.

«В сложившейся атмосфере информационного противоборства крупных политических сил менеджмент и модераторы социальных сетей, принадлежащих крупнейшим американским компьютерным корпорациям, все чаще поддаются искушению примерить на себя роль мирового цензора — невидимого, неназванного и неузнанного.

Технические возможности платформ позволяют им делать практически все — вплоть до блокировки аккаунтов и каналов действующего президента США, имеющих десятки миллионов подписчиков.

Неудивительно, что, защищая гарантированную конституцией свободу слова, американцы прибегают к использованию альтернативных социальных сетей и мессенджеров, которых в мире предостаточно.

На фоне политических разногласий в США популярность российского мессенджера Telegram бьет в Америке все рекорды.

Злая ирония момента состоит в том, что, успешно отбившись ранее от всех обвинений в секретном сотрудничестве с русскими, Дональд Трамп и его последователи, действительно, вынуждены прибегнуть к использованию разработки Павла Дурова в условиях блокировки собственных американских каналов связи.

Санкции в действии, вот только вряд ли Трамп ожидал, что когда-то и сам станет точкой приложения «мягкой силы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мессенджер Telegram вышел на второе место по скачиваемости и популярности в США.

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