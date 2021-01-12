Москва, 12 января 2021, 15:35 — REGNUM Советский конструктор Сергей Королёв, которому бы сегодня исполнилось 114 лет, вызвал восхищение у основателя компании SpaceX Илона Маска.
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Американский бизнесмен и инженер выразил своё отношение к основоположнику советской космонавтики в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 января 2021 года, российская ракетно-космическая промышленность отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королёва — основоположника практической космонавтики, одного из крупнейших учёных XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советского конструктора, внесшего огромный вклад в развитие отечественной космонавтики.