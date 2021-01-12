Калуга, , 15:42 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 162 человек за последние сутки, сообщает 12 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 11 января, в регионе было зарегистрировано 160 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 23 тыс. 12 человек, 1847 человек находятся на лечении, 20 тыс. 972 человека выздоровел, 193 человека умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (331), в Обнинске (158), Боровском (124) и Кировском (109) районах.

В больницах на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ — 32. В медицинских организациях области развернуто 2 400 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 26,5%.

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