Детройт, США, , 15:37 — REGNUM В 2021 году Североамериканский автосалон из Детройта будет перенесён в город Понтиак (штат Мичиган). Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

В Понтиаке на открытом воздухе пройдёт фестиваль под названием Motor Bella. Откроется автомобильная выставка 21 сентября и продлится шесть дней. Из них первые два дня мероприятие будет идти в онлайн-режиме.

В Понтиаке есть особая трасса, на которой будут показаны возможности новых моделей. Организаторы мероприятия уверяют, что посетители автовыставки получат от нового формата фестиваля больше впечатлений, чем от традиционного автосалона.

Пока не сообщается, какие автопроизводители представят свои модели на Motor Bella.

Стоит отметить, что автовыставка в Детройте не проводился с января 2019 года из-за пандемии нового коронавируса.

Напомним, автомобильную выставку в японском городе Токио заменили виртуальным мотор-шоу. Трансляция мероприятия начнётся 15 января нынешнего года.

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