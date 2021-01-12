Белгород, , 15:37 — REGNUM Снег и метель прогнозируют синоптики на территории Белгородской области 13 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели и мэр Белгорода Юрий Галдун попросили автолюбителей по возможности воспользоваться общественным транспортом.

Осадки начнутся ночью, местами будет идти сильный снег и метель. На дорогах сформируются заносы, ветер восточный 8−13 м/с, с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до — 11 градусов мороза, днём от двух до семи ниже ноля.

«Коммунальные службы переведены в режим готовности. Завтра ожидается сильный снегопад. Не оставляйте автомобили на дорогах. Техника будет убирать город весь день. Воспользуйтесь по возможности общественным транспортом», — попросил жителей мэр Белгорода Юрий Галдун.

В МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать повышенные меры безопасности.