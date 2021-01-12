Мадрид, , 15:24 — REGNUM В Мадриде зафиксирована самая низкая за 76 лет температура воздуха. Об этом говорится в отчёте метеорологического агентства AEMET.

Отмечается, что в некоторых районах испанской столицы в ночь с 11 на 12 января температура воздуха опустилась ниже 10 градусов. Так, в районе Университетского городка столбик опустился до — 10,3, а в аэропорту «Барахас» было зафиксировано — 13.

В последний раз в Мадриде так же холодно было 16 января 1945 года, когда температура воздуха составила — 10,1. При этом в аэропорту «Барахас», который тогда не являлся частью Мадрида, было зафиксировано — 15 градусов.