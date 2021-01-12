Оренбург, , 15:21 — REGNUM В Оренбургской области начинается реформа в сфере здравоохранения, в результате которой будет реализована новая модель медпомощи населению. В регионе больницы подвергнут реорганизации. В результате под сокращение попадет административный персонал. Как заверила министр здравоохранения Татьяна Савинова, ни один врач и ни одна медсестра не будут уволены, сообщают СМИ. Более того, из-за возросшей нагрузки на врачей их зарплата может увеличиться.

Планируется, что первый этап реорганизации завершится до 1 мая 2021 года. так. в Оренбурге будет создано три крупных больницы. К больнице им. Пирогова присоединят горбольницу № 5, к первой городской — ГБ № 3, а к ООКБ № 2 — горбольницу№ 6. В областном центре объединят стоматологические поликлиники, которые будут функционировать под началом Оренбургской областной стоматологической поликлиники. Такая же реформа коснется и Орска.

В единую сеть Оренбурга войдут женские консультации и гинекологические стационары. Для них головным станет Оренбургский клинический перинатальный центр. Кроме того, в Оренбурге создадут единую детскую консультативную поликлинику с узкими специалистами.

Как подчеркнули в минздраве, изменения носят чисто юридический характер, в медиков лишь изменится запись в трудовой книжке о месте работы. Укрупнение коснется районных больниц. Их структуру приведут в соответствие с приказом Минздрава РФ от 2016 года. Согласно документу, райбольницы должны работать в территориях с населением 20−100 тысяч человек, информирует orenburg.media.

Напомним, ранее в соцсети появилась информация о том, что в регионе останется 11 больниц из 25, что вызвало волну критики.

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