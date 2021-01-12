Чебоксары, , 15:21 — REGNUM В Чувашии в бассейне реки Сура появится новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Работа по расширению заповедных территорий будет проводиться в рамках пятилетней комплексной программы социально-экономического развития республики. Согласно плану, до 2024 года в Чувашии предполагается создать региональную ООПТ на прилегающей к Суре территории.

По словам исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Александра Воробьева, общая площадь новой ООПТ составит не менее 3,8 тыс. гектаров. Она будет создана для «сохранения популяции стерляди бассейна реки Суры, занесенной в Красную книгу Российской Федерации».

По данным властей, в настоящее время в республике насчитывается 70 особо охраняемых природных территорий и объектов федерального и республиканского значения. Их общая площадь составляет 82,32 тыс. га. Так же действуют 22 государственных природных заказника, десять памятников природы и этноприродный парк имени Аркадия Айдака.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Ульяновской области планируют создать 43 памятника природы и 20 заказников. Власти отмечают, что это «позволит увеличить площадь заповедных территорий региона практически в два раза».

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