Москва, , 15:36 — REGNUM Пресечена работа нелегального цеха по производству спиртных напитков на западе Москвы. Об этом 12 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов изъяли 30 тысяч бутылок и 5 тысяч литров спирта. Стоимость контрафактного алкоголя оценивается на сумму свыше 8,5 млн рублей.

Подпольный цех располагался на территории склада. Производством незаконной продукции занимались девять мигрантов, одного из которых считают организатором этого бизнеса. Контрафактная алкогольная продукция поставлялась в магазины столицы и Подмосковья. По данному факту возбуждено дело по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки. Все фигуранты находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года на Камчатке было изъято около шести тысяч литров незаконной спиртосодержащей продукции. По решению суда весь конфискованный алкоголь был передан учреждениям здравоохранения для использования в качестве антисептика в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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