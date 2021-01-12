Варшава, , 15:20 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции подтвердил, что на территории страны выявлен первый случай заражения «чешским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом 12 января передает Dziennik.

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«В настоящее время невозможно подтвердить, что британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в Польше, но наверняка можно предполагать, что он уже прибыл в нашу страну, просто пока не выявлен. На данный момент мы подтвердили информацию только о чешском варианте вируса», — отметил министр.

Недзельский также указал, что исследования генома коронавируса и его мутаций проводятся научным центром в Познани.

«В новом году началось сетевое исследование под контролем Национального института общественного здравоохранения Польши, в котором будут участвовать в первую очередь инфекционные больницы со своими лабораториями», — заключил он.