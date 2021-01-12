Салехард, , 15:19 — REGNUM В больнице Лабытнанги, на холод в которой пожаловалась в социальных сетях пациентка, рассматривается вопрос строительства нового корпуса инфекционного отделения. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Палаты в «холодной» больнице Лабытнанги Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Отделение больницы в микрорайоне Обский действительно располагается в ветхом здании. В 2019 году там провели ремонт, утеплили полы. В последние несколько недель на Ямале установились экстремальные морозы и температура в помещении понизилась. В палатах сразу установили обогреватели. Сейчас температурный режим в больнице соответствует норме — 23−25С», — сообщает региональный департамент здравоохранения.

Отмечается, что фотографии, размещённые в социальных сетях, свидетельствующие якобы о разрухе в больнице, не соответствуют действительности.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале в инфекционном отделении больницы замерзают пациенты