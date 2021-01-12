Андрей Сафонов, 12 января 2021, 16:17 — REGNUM Как уже сообщало ИА REGNUM, в наступившем году пенсионный возраст вырастет еще на год. При этом общее увеличение составит уже три года, но пенсии будут назначаться на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам, уточнили в Пенсионном фонде России. Что, по мнению ПФР, есть не что иное, как пенсионная льгота, с отеческой заботой о народосбережении Отечества, введенная им же для безболезненно плавного перехода к новым параметрам общественно-политической «Системы». На момент модификации пенсионного законодательства в 2018 году пенсионный возраст составлял для мужчин всего-навсего 60 лет. А женский «рубеж трудоспособности» так и вообще ограничивался 55 годами. Что и было исправлено недрогнувшей рукой, с оглядкой на мировые тренды, тенденции и прочую узкопрофильную квази-финансово-рыночную терминологию.
Уже очевидно: никакой обещанной пользы несостоявшимся пенсионерам пенсионные новации не принесут (достаточно взглянуть на уровень инфляции; можно даже — и не продуктовой). И не только лишь потому, что таковые не могли и не должны были чем-то улучшить положение «предпенсионеров». Но также и ввиду ковидных и прочих «пробоин» в бюджете страны, возможно — маскирующих до поры издержки существующей системы управления.
Поводом к очередному возврату к, казалось бы, исчерпанной пенсионной теме послужил опубликованный в весьма представительном telegram-канале «Железный занавес» (более 37 тысяч подписчиков) рисунок, живописующий разницу между мужчинами и женщинами в ожидаемой продолжительности жизни по странам мира.
Кровавое тёмно-красное пятно на карте мира сразу бросается в глаза и покрывает в основном Российскую Федерацию, а также и всё более погружающуюся в депрессию Литву с Сирией, пылающей в огне многолетнего гражданско-регионального конфликта.
Это те страны, в которых срок ожидаемой продолжительности жизни женщин больше на 10 и более лет, чем таковой у мужчин.
Предоставленная telegram-каналом «Железный занавес» информация в ходе проверки своё подтверждение нашла, о чём мы ещё поговорим. А пока — взглянем на «цену вопроса», то есть на размер пенсии в развитых и некоторых прочих государствах.
«Средняя пенсия в некоторых странах мира», по данным портала VisaSam.ru
|Страна
|Пенсия в долларах США
|Дания
3087
|Швейцария
2046
|Швеция
1866
|Финляндия
1781
|Норвегия
1584
|Австрия
1543
|Израиль
1532
|США
1503
|Канада
1491
|Нидерланды
1418
|Турция
1329
|Италия
1320
|Ирландия
1178
|Испания
1099
|Франция
1091
|Германия
849
|Великобритания
685
|Эстония
656
|Польша
538
|Словакия
502
|Чехия
460
|Румыния
446
|Венгрия
438
|Литва
408
|Хорватия
366
|Россия
242
|Болгария
233
|Казахстан
212
|Белоруссия
199
|Азербайджан
176
Как видно из таблицы, средняя российская пенсия, исчисленная в долларах США (242 USD), на настоящее время превосходит разве что «евросоюзовскую» болгарскую (233), а в СНГ — казахскую (212), белорусскую (199) и азербайджанскую (176). Примечательно, что два таких постсоветских углеводородных гиганта, как Россия и Азербайджан находятся, по сравнению с такой же нефтегазовой державой, как Норвегия, в — как бы это сказать помягче — «арьергарде» пенсионного обеспечения граждан.
Ниже приведены данные по ожидаемой продолжительности жизни в странах мира в 2018 году отчёта UNDP (Программы развития ООН) за 2019 год, соответствующие данным карты. Для облегчения восприятия в отсортированной по разнице продолжительности женских и мужских жизней таблице данные приведены не по всем странам мира.
«Ожидаемая продолжительность жизни в странах мира в 2018 году», по данным отчета UNDP — Программы развития ООН за 2019 год
|Место в рейтинге по возрасту
|Страны
|Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, общая
|Женщины
|Мужчины
|Разница, в годах
|112
|Сирия
|71,8
|77,8
|66,6
|11,2
|70
|Литва
|75,7
|81,2
|70,1
|11,1
|105
|Россия
|72,4
|77,6
|66,9
|10,7
|81
|Беларусь
|74,6
|79,4
|69,4
|10
|74
|Латвия
|75,2
|79,9
|70,1
|9,8
|109
|Украина
|72
|76,7
|67
|9,7
|94
|Грузия
|73,6
|78
|69,2
|8,8
|111
|Молдова
|71,8
|76,1
|67,5
|8,6
|97
|Казахстан
|73,2
|77,3
|68,8
|8,5
|38
|Эстония
|78,8
|82,8
|74,4
|8,4
|127
|Монголия
|69,7
|74
|65,6
|8,4
|73
|Вьетнам
|75,3
|79,4
|71,2
|8,2
|117
|Кыргызстан
|71,3
|75,5
|67,3
|8,2
|40
|Польша
|78,5
|82,4
|74,6
|7,8
|108
|Венесуэла
|72,1
|76,1
|68,4
|7,7
|68
|Бразилия
|75,7
|79,4
|72
|7,4
|78
|Армения
|74,9
|78,4
|71,2
|7,2
|79
|Болгария
|74,9
|78,5
|71,4
|7,1
|86
|Никарагуа
|74,3
|77,8
|70,7
|7,1
|47
|Словакия
|77,4
|80,8
|73,8
|7
|57
|Венгрия
|76,7
|80,1
|73,1
|7
|134
|Туркменистан
|68,1
|71,6
|64,6
|7
|66
|Румыния
|75,9
|79,4
|72,5
|6,9
|2
|Япония
|84,5
|87,5
|81,1
|6,4
|41
|Хорватия
|78,3
|81,5
|75,1
|6,4
|10
|Южная Корея
|82,8
|85,8
|79,7
|6,1
|21
|Португалия
|81,9
|84,7
|78,8
|5,9
|12
|Франция
|82,5
|85,4
|79,6
|5,8
|23
|Финляндия
|81,7
|84,6
|78,9
|5,7
|27
|Словения
|81,2
|83,9
|78,4
|5,5
|5
|Испания
|83,4
|86,1
|80,7
|5,4
|43
|Турция
|78,3
|81
|75,6
|5,4
|34
|Чешская Республика
|79,2
|81,8
|76,6
|5,2
|67
|Сербия
|75,8
|78,5
|73,3
|5,2
|37
|США
|78,9
|81,4
|76,3
|5,1
|30
|Дания
|80,8
|82,8
|77,8
|5
|100
|Азербайджан
|72,9
|75,3
|70,3
|5
|16
|Греция
|82,1
|84,5
|79,6
|4,9
|48
|Босния и Герцеговина
|77,3
|79,7
|74,8
|4,9
|54
|Черногория
|76,8
|79,2
|74,3
|4,9
|25
|Австрия
|81,4
|83,8
|79
|4,8
|26
|Германия
|81,2
|83,6
|78,8
|4,8
|24
|Бельгия
|81,5
|83,8
|79,1
|4,7
|161
|Кения
|63,3
|68,7
|64
|4,7
|58
|КНР
|76,7
|79,1
|74,5
|4,6
|75
|Гондурас
|75,1
|77,4
|72,8
|4,6
|Мир
|72,6
|74,9
|70,4
|4,5
|120
|Таджикистан
|70,9
|73,2
|68,7
|4,5
|115
|Индонезия
|71,5
|73,7
|69,4
|4,3
|116
|Узбекистан
|71,5
|73,7
|69,4
|4,3
|6
|Швейцария
|83,4
|85,3
|81,1
|4,2
|18
|Люксембург
|82,1
|84,2
|80
|4,2
|29
|Кипр
|80,8
|82,9
|78,7
|4,2
|122
|Ирак
|70,5
|72,5
|68,4
|4,1
|14
|Канада
|82,3
|84,3
|80,3
|4
|15
|Норвегия
|82,3
|84,3
|80,3
|4
|63
|Тунис
|76,5
|78,5
|74,5
|4
|71
|Северная Македония
|75,7
|77,7
|73,7
|4
|39
|Куба
|78,6
|80,6
|76,7
|3,9
|4
|Италия
|83,6
|85,5
|81,7
|3,8
|143
|Эфиопия
|66,2
|68,2
|64,4
|3,8
|36
|Ливан
|78,9
|80,8
|77,1
|3,7
|107
|Бангладеш
|72,3
|74,3
|70,6
|3,7
|13
|Мальта
|82,4
|84,1
|80,5
|3,6
|11
|Швеция
|82,7
|84,4
|80,9
|3,5
|28
|Великобритания
|81,2
|83
|79,5
|3,5
|19
|Нидерланды
|82,1
|83,8
|80,4
|3,4
|9
|Израиль
|82,8
|84,4
|81,1
|3,3
|16
|Ирландия
|82,1
|83,7
|80,4
|3,3
|91
|Палестина
|73,9
|75,6
|72,3
|3,3
|8
|Исландия
|82,9
|84,4
|81,3
|3,1
|150
|Афганистан
|64,5
|66
|63
|3
|77
|Саудовская Аравия
|75
|76,6
|73,8
|2,8
|129
|Индия
|69,4
|70,7
|68,2
|2,5
|56
|Алжир
|76,7
|77,9
|75,5
|2,4
|60
|Иран
|76,5
|77,7
|75,4
|2,3
|44
|ОАЭ
|77,8
|79,2
|77,1
|2,1
|139
|Пакистан
|67,1
|68,1
|66,2
|1,9
|72
|Кувейт
|75,4
|76,5
|74,7
|1,8
|22
|Андорра
|81,8
|81,8
|81,8
|0
|31
|Лихтенштейн
|80,5
|80,5
|80,5
|0
Как видно из таблицы, по такому параметру, как разница ожидаемой продолжительности жизни между женщинами и мужчинами, Россия находится в одной группе с Литвой, Белоруссией и Сирией, превосходя по продолжительности жизни лишь последнюю. Объятую огнём…
В целом вывод очевиден: в российских условиях речь об изменении пенсионного возраста обязана была встать во главу повестки. С поправками, а именно: речь могла идти только О СНИЖЕНИИ (возможно, временном — лет на 10−15) пенсионного возраста ДЛЯ МУЖЧИН, то есть о выравнивании его с 55-летним женским.
Но этого не произошло. И теперь у внуков не будет не только дедушек, но ещё и бабушек. Так как кушать не хотят только мёртвые.