12 января 2021 | Время чтения 8 мин

Сложно не согласиться с лоббистами увеличения пенсионного возраста в России о пользах от его роста для экономики государства. С одной-единственной оговоркой: если мы говорим о населении страны «золотого миллиарда». Где на вопрос внука «бабушка, а как там дедушка?» она ответит радостно и бодро. А не заплачет…

Андрей Сафонов, , 16:17 — REGNUM Как уже сообщало ИА REGNUM, в наступившем году пенсионный возраст вырастет еще на год. При этом общее увеличение составит уже три года, но пенсии будут назначаться на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам, уточнили в Пенсионном фонде России. Что, по мнению ПФР, есть не что иное, как пенсионная льгота, с отеческой заботой о народосбережении Отечества, введенная им же для безболезненно плавного перехода к новым параметрам общественно-политической «Системы». На момент модификации пенсионного законодательства в 2018 году пенсионный возраст составлял для мужчин всего-навсего 60 лет. А женский «рубеж трудоспособности» так и вообще ограничивался 55 годами. Что и было исправлено недрогнувшей рукой, с оглядкой на мировые тренды, тенденции и прочую узкопрофильную квази-финансово-рыночную терминологию.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже очевидно: никакой обещанной пользы несостоявшимся пенсионерам пенсионные новации не принесут (достаточно взглянуть на уровень инфляции; можно даже — и не продуктовой). И не только лишь потому, что таковые не могли и не должны были чем-то улучшить положение «предпенсионеров». Но также и ввиду ковидных и прочих «пробоин» в бюджете страны, возможно — маскирующих до поры издержки существующей системы управления.

Поводом к очередному возврату к, казалось бы, исчерпанной пенсионной теме послужил опубликованный в весьма представительном telegram-канале «Железный занавес» (более 37 тысяч подписчиков) рисунок, живописующий разницу между мужчинами и женщинами в ожидаемой продолжительности жизни по странам мира.

«Насколько женщины живут дольше мужчин по странам мира», по данным telegram-канала «Железный занавес»

Кровавое тёмно-красное пятно на карте мира сразу бросается в глаза и покрывает в основном Российскую Федерацию, а также и всё более погружающуюся в депрессию Литву с Сирией, пылающей в огне многолетнего гражданско-регионального конфликта.

Это те страны, в которых срок ожидаемой продолжительности жизни женщин больше на 10 и более лет, чем таковой у мужчин.

Предоставленная telegram-каналом «Железный занавес» информация в ходе проверки своё подтверждение нашла, о чём мы ещё поговорим. А пока — взглянем на «цену вопроса», то есть на размер пенсии в развитых и некоторых прочих государствах.

«Средняя пенсия в некоторых странах мира», по данным портала VisaSam.ru

Страна Пенсия в долларах США Дания 3087 Швейцария 2046 Швеция 1866 Финляндия 1781 Норвегия 1584 Австрия 1543 Израиль 1532 США 1503 Канада 1491 Нидерланды 1418 Турция 1329 Италия 1320 Ирландия 1178 Испания 1099 Франция 1091 Германия 849 Великобритания 685 Эстония 656 Польша 538 Словакия 502 Чехия 460 Румыния 446 Венгрия 438 Литва 408 Хорватия 366 Россия 242 Болгария 233 Казахстан 212 Белоруссия 199 Азербайджан 176

Как видно из таблицы, средняя российская пенсия, исчисленная в долларах США (242 USD), на настоящее время превосходит разве что «евросоюзовскую» болгарскую (233), а в СНГ — казахскую (212), белорусскую (199) и азербайджанскую (176). Примечательно, что два таких постсоветских углеводородных гиганта, как Россия и Азербайджан находятся, по сравнению с такой же нефтегазовой державой, как Норвегия, в — как бы это сказать помягче — «арьергарде» пенсионного обеспечения граждан.

Ниже приведены данные по ожидаемой продолжительности жизни в странах мира в 2018 году отчёта UNDP (Программы развития ООН) за 2019 год, соответствующие данным карты. Для облегчения восприятия в отсортированной по разнице продолжительности женских и мужских жизней таблице данные приведены не по всем странам мира.

«Ожидаемая продолжительность жизни в странах мира в 2018 году», по данным отчета UNDP — Программы развития ООН за 2019 год

Место в рейтинге по возрасту Страны Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, общая Женщины Мужчины Разница, в годах 112 Сирия 71,8 77,8 66,6 11,2 70 Литва 75,7 81,2 70,1 11,1 105 Россия 72,4 77,6 66,9 10,7 81 Беларусь 74,6 79,4 69,4 10 74 Латвия 75,2 79,9 70,1 9,8 109 Украина 72 76,7 67 9,7 94 Грузия 73,6 78 69,2 8,8 111 Молдова 71,8 76,1 67,5 8,6 97 Казахстан 73,2 77,3 68,8 8,5 38 Эстония 78,8 82,8 74,4 8,4 127 Монголия 69,7 74 65,6 8,4 73 Вьетнам 75,3 79,4 71,2 8,2 117 Кыргызстан 71,3 75,5 67,3 8,2 40 Польша 78,5 82,4 74,6 7,8 108 Венесуэла 72,1 76,1 68,4 7,7 68 Бразилия 75,7 79,4 72 7,4 78 Армения 74,9 78,4 71,2 7,2 79 Болгария 74,9 78,5 71,4 7,1 86 Никарагуа 74,3 77,8 70,7 7,1 47 Словакия 77,4 80,8 73,8 7 57 Венгрия 76,7 80,1 73,1 7 134 Туркменистан 68,1 71,6 64,6 7 66 Румыния 75,9 79,4 72,5 6,9 2 Япония 84,5 87,5 81,1 6,4 41 Хорватия 78,3 81,5 75,1 6,4 10 Южная Корея 82,8 85,8 79,7 6,1 21 Португалия 81,9 84,7 78,8 5,9 12 Франция 82,5 85,4 79,6 5,8 23 Финляндия 81,7 84,6 78,9 5,7 27 Словения 81,2 83,9 78,4 5,5 5 Испания 83,4 86,1 80,7 5,4 43 Турция 78,3 81 75,6 5,4 34 Чешская Республика 79,2 81,8 76,6 5,2 67 Сербия 75,8 78,5 73,3 5,2 37 США 78,9 81,4 76,3 5,1 30 Дания 80,8 82,8 77,8 5 100 Азербайджан 72,9 75,3 70,3 5 16 Греция 82,1 84,5 79,6 4,9 48 Босния и Герцеговина 77,3 79,7 74,8 4,9 54 Черногория 76,8 79,2 74,3 4,9 25 Австрия 81,4 83,8 79 4,8 26 Германия 81,2 83,6 78,8 4,8 24 Бельгия 81,5 83,8 79,1 4,7 161 Кения 63,3 68,7 64 4,7 58 КНР 76,7 79,1 74,5 4,6 75 Гондурас 75,1 77,4 72,8 4,6 Мир 72,6 74,9 70,4 4,5 120 Таджикистан 70,9 73,2 68,7 4,5 115 Индонезия 71,5 73,7 69,4 4,3 116 Узбекистан 71,5 73,7 69,4 4,3 6 Швейцария 83,4 85,3 81,1 4,2 18 Люксембург 82,1 84,2 80 4,2 29 Кипр 80,8 82,9 78,7 4,2 122 Ирак 70,5 72,5 68,4 4,1 14 Канада 82,3 84,3 80,3 4 15 Норвегия 82,3 84,3 80,3 4 63 Тунис 76,5 78,5 74,5 4 71 Северная Македония 75,7 77,7 73,7 4 39 Куба 78,6 80,6 76,7 3,9 4 Италия 83,6 85,5 81,7 3,8 143 Эфиопия 66,2 68,2 64,4 3,8 36 Ливан 78,9 80,8 77,1 3,7 107 Бангладеш 72,3 74,3 70,6 3,7 13 Мальта 82,4 84,1 80,5 3,6 11 Швеция 82,7 84,4 80,9 3,5 28 Великобритания 81,2 83 79,5 3,5 19 Нидерланды 82,1 83,8 80,4 3,4 9 Израиль 82,8 84,4 81,1 3,3 16 Ирландия 82,1 83,7 80,4 3,3 91 Палестина 73,9 75,6 72,3 3,3 8 Исландия 82,9 84,4 81,3 3,1 150 Афганистан 64,5 66 63 3 77 Саудовская Аравия 75 76,6 73,8 2,8 129 Индия 69,4 70,7 68,2 2,5 56 Алжир 76,7 77,9 75,5 2,4 60 Иран 76,5 77,7 75,4 2,3 44 ОАЭ 77,8 79,2 77,1 2,1 139 Пакистан 67,1 68,1 66,2 1,9 72 Кувейт 75,4 76,5 74,7 1,8 22 Андорра 81,8 81,8 81,8 0 31 Лихтенштейн 80,5 80,5 80,5 0

Как видно из таблицы, по такому параметру, как разница ожидаемой продолжительности жизни между женщинами и мужчинами, Россия находится в одной группе с Литвой, Белоруссией и Сирией, превосходя по продолжительности жизни лишь последнюю. Объятую огнём…

В целом вывод очевиден: в российских условиях речь об изменении пенсионного возраста обязана была встать во главу повестки. С поправками, а именно: речь могла идти только О СНИЖЕНИИ (возможно, временном — лет на 10−15) пенсионного возраста ДЛЯ МУЖЧИН, то есть о выравнивании его с 55-летним женским.

Но этого не произошло. И теперь у внуков не будет не только дедушек, но ещё и бабушек. Так как кушать не хотят только мёртвые.