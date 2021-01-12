Андрей Сафонов, 12 января 2021, 16:17 — REGNUM Как уже сообщало ИА REGNUM, в наступившем году пенсионный возраст вырастет еще на год. При этом общее увеличение составит уже три года, но пенсии будут назначаться на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам, уточнили в Пенсионном фонде России. Что, по мнению ПФР, есть не что иное, как пенсионная льгота, с отеческой заботой о народосбережении Отечества, введенная им же для безболезненно плавного перехода к новым параметрам общественно-политической «Системы». На момент модификации пенсионного законодательства в 2018 году пенсионный возраст составлял для мужчин всего-навсего 60 лет. А женский «рубеж трудоспособности» так и вообще ограничивался 55 годами. Что и было исправлено недрогнувшей рукой, с оглядкой на мировые тренды, тенденции и прочую узкопрофильную квази-финансово-рыночную терминологию.

Пенсионная реформа
Пенсионная реформа
Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже очевидно: никакой обещанной пользы несостоявшимся пенсионерам пенсионные новации не принесут (достаточно взглянуть на уровень инфляции; можно даже — и не продуктовой). И не только лишь потому, что таковые не могли и не должны были чем-то улучшить положение «предпенсионеров». Но также и ввиду ковидных и прочих «пробоин» в бюджете страны, возможно — маскирующих до поры издержки существующей системы управления.

Поводом к очередному возврату к, казалось бы, исчерпанной пенсионной теме послужил опубликованный в весьма представительном telegram-канале «Железный занавес» (более 37 тысяч подписчиков) рисунок, живописующий разницу между мужчинами и женщинами в ожидаемой продолжительности жизни по странам мира.

«Насколько женщины живут дольше мужчин по странам мира», по данным telegram-канала «Железный занавес»
«Насколько женщины живут дольше мужчин по странам мира», по данным telegram-канала «Железный занавес»

Кровавое тёмно-красное пятно на карте мира сразу бросается в глаза и покрывает в основном Российскую Федерацию, а также и всё более погружающуюся в депрессию Литву с Сирией, пылающей в огне многолетнего гражданско-регионального конфликта.

Это те страны, в которых срок ожидаемой продолжительности жизни женщин больше на 10 и более лет, чем таковой у мужчин.

Предоставленная telegram-каналом «Железный занавес» информация в ходе проверки своё подтверждение нашла, о чём мы ещё поговорим. А пока — взглянем на «цену вопроса», то есть на размер пенсии в развитых и некоторых прочих государствах.

«Средняя пенсия в некоторых странах мира», по данным портала VisaSam.ru

СтранаПенсия в долларах США
Дания

3087

Швейцария

2046

Швеция

1866

Финляндия

1781

Норвегия

1584

Австрия

1543

Израиль

1532

США

1503

Канада

1491

Нидерланды

1418

Турция

1329

Италия

1320

Ирландия

1178

Испания

1099

Франция

1091

Германия

849

Великобритания

685

Эстония

656

Польша

538

Словакия

502

Чехия

460

Румыния

446

Венгрия

438

Литва

408

Хорватия

366

Россия

242

Болгария

233

Казахстан

212

Белоруссия

199

Азербайджан

176

Как видно из таблицы, средняя российская пенсия, исчисленная в долларах США (242 USD), на настоящее время превосходит разве что «евросоюзовскую» болгарскую (233), а в СНГ — казахскую (212), белорусскую (199) и азербайджанскую (176). Примечательно, что два таких постсоветских углеводородных гиганта, как Россия и Азербайджан находятся, по сравнению с такой же нефтегазовой державой, как Норвегия, в — как бы это сказать помягче — «арьергарде» пенсионного обеспечения граждан.

Ниже приведены данные по ожидаемой продолжительности жизни в странах мира в 2018 году отчёта UNDP (Программы развития ООН) за 2019 год, соответствующие данным карты. Для облегчения восприятия в отсортированной по разнице продолжительности женских и мужских жизней таблице данные приведены не по всем странам мира.

«Ожидаемая продолжительность жизни в странах мира в 2018 году», по данным отчета UNDP — Программы развития ООН за 2019 год

Место в рейтинге по возрастуСтраныОжидаемая продолжительность жизни при рождении, общаяЖенщиныМужчиныРазница, в годах
112Сирия71,877,866,611,2
70Литва75,781,270,111,1
105Россия72,477,666,910,7
81Беларусь74,679,469,410
74Латвия75,279,970,19,8
109Украина7276,7679,7
94Грузия73,67869,28,8
111Молдова71,876,167,58,6
97Казахстан73,277,368,88,5
38Эстония78,882,874,48,4
127Монголия69,77465,68,4
73Вьетнам75,379,471,28,2
117Кыргызстан71,375,567,38,2
40Польша78,582,474,67,8
108Венесуэла72,176,168,47,7
68Бразилия75,779,4727,4
78Армения74,978,471,27,2
79Болгария74,978,571,47,1
86Никарагуа74,377,870,77,1
47Словакия77,480,873,87
57Венгрия76,780,173,17
134Туркменистан68,171,664,67
66Румыния75,979,472,56,9
2Япония84,587,581,16,4
41Хорватия78,381,575,16,4
10Южная Корея82,885,879,76,1
21Португалия81,984,778,85,9
12Франция82,585,479,65,8
23Финляндия81,784,678,95,7
27Словения81,283,978,45,5
5Испания83,486,180,75,4
43Турция78,38175,65,4
34Чешская Республика79,281,876,65,2
67Сербия75,878,573,35,2
37США78,981,476,35,1
30Дания80,882,877,85
100Азербайджан72,975,370,35
16Греция82,184,579,64,9
48Босния и Герцеговина77,379,774,84,9
54Черногория76,879,274,34,9
25Австрия81,483,8794,8
26Германия81,283,678,84,8
24Бельгия81,583,879,14,7
161Кения63,368,7644,7
58КНР76,779,174,54,6
75Гондурас75,177,472,84,6
Мир72,674,970,44,5
120Таджикистан70,973,268,74,5
115Индонезия71,573,769,44,3
116Узбекистан71,573,769,44,3
6Швейцария83,485,381,14,2
18Люксембург82,184,2804,2
29Кипр80,882,978,74,2
122Ирак70,572,568,44,1
14Канада82,384,380,34
15Норвегия82,384,380,34
63Тунис76,578,574,54
71Северная Македония75,777,773,74
39Куба78,680,676,73,9
4Италия83,685,581,73,8
143Эфиопия66,268,264,43,8
36Ливан78,980,877,13,7
107Бангладеш72,374,370,63,7
13Мальта82,484,180,53,6
11Швеция82,784,480,93,5
28Великобритания81,28379,53,5
19Нидерланды82,183,880,43,4
9Израиль82,884,481,13,3
16Ирландия82,183,780,43,3
91Палестина73,975,672,33,3
8Исландия82,984,481,33,1
150Афганистан64,566633
77Саудовская Аравия7576,673,82,8
129Индия69,470,768,22,5
56Алжир76,777,975,52,4
60Иран76,577,775,42,3
44ОАЭ77,879,277,12,1
139Пакистан67,168,166,21,9
72Кувейт75,476,574,71,8
22Андорра81,881,881,80
31Лихтенштейн80,580,580,50

Как видно из таблицы, по такому параметру, как разница ожидаемой продолжительности жизни между женщинами и мужчинами, Россия находится в одной группе с Литвой, Белоруссией и Сирией, превосходя по продолжительности жизни лишь последнюю. Объятую огнём…

В целом вывод очевиден: в российских условиях речь об изменении пенсионного возраста обязана была встать во главу повестки. С поправками, а именно: речь могла идти только О СНИЖЕНИИ (возможно, временном — лет на 10−15) пенсионного возраста ДЛЯ МУЖЧИН, то есть о выравнивании его с 55-летним женским.

Но этого не произошло. И теперь у внуков не будет не только дедушек, но ещё и бабушек. Так как кушать не хотят только мёртвые.