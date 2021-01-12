Москва, , 15:18 — REGNUM Для инспекции аэропорта Хургады в Египет прилетят российские авиаэксперты. Такая информация появилась египетских СМИ со ссылкой на руководство аэропорта, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Предполагается, что авиационные инспекторы прибудут в курортный аэропорт на Красном море в конце месяца — с 20 по 25 января 2021 года.

Специалисты из РФ проинспектируют меры безопасности и контроля в залах прилета и отправления аэропорта Хургады, процедуру досмотра грузов и пассажиров и т. д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз российские авиаинспекторы проверяли аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха в Египте в январе 2020 года.

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