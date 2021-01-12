Волгоград, , 15:19 — REGNUM Второй пострадавший, оказавшийся на месте прорыва теплоцентрали в Волжском, скончался в реанимации больницы № 25 Волгограда. За его жизнь медики боролись больше недели.

65-летнего мужчину госпитализировали 3 января с сильными ожогами. Он находился в стабильно тяжёлом состоянии, но, несмотря на усилия врачей, скончался 12 января. Ещё двое пострадавших проходят лечение в ожоговом отделении, уточняет «Волгоград онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв шва подземного трубопровода произошёл в Волжском днём 3 января на перекрёстке улиц Мира и Оломоуцкой. Пострадали четыре человека, один из которых скончался в больнице на следующий день. По факту коммунальной аварии возбуждено уголовное дело.

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