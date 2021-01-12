Ижевск, , 15:16 — REGNUM Сюжет циркового представления, которое впервые проходило на арене Госцирка Удмуртии, был посвящен знаменательным событиям Отечественной истории. В частности, упоминались знаменательные даты — 25 декабря, Рождество по старому стилю, в этот день закончилась война 1812 года; 7 января 1942 года — во время Великой Отечественной войны этот день считается переломным в битве за Москву. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

«В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии», — пояснили в пресс-службе.

Там напомнили, что цирк — это зрелищное искусство, используемые в нём образы зачастую имеют ироничный, а иногда и гротескный характер.

В данной ситуации, во время Рождественского представления, не было цели нарушить российское законодательство, которое запрещает публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, считают в епархии.

Указывается, что положения п. 2 ст. 20.3 КоАП «не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики… при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии». Аналогичное уточнение содержит и Статья 6 Федерального закона N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945 годов», и Статья 1 Федерального закона N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе мониторинга сети интернет в одной из социальных сетей обнаружена информация о демонстрации нацистских символов на попонах животных, которые принимали участие в представлении 8 января 2021 года. Инцидент произошел в Госцирке Удмуртии.

По данному факту прокуратурой Первомайского района Ижевска организована проверка.

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