Мадрид, , 15:22 — REGNUM Рекордный для испанского Мадрида мороз — сильнее десяти градусов — зафиксирован в ночь на 12 января, сообщает метеорологическое агентство AEMET.

Ночью термометры в районе Университетского городка в Мадриде показали минус 10,3, а в аэропорту «Барахас» похолодало до минус 13 градусов. В пригородах испанской столицы Алькале-де-Энарес и Арганде-дель-Рей похолодало до минус 13,8 и 15,6 градуса соответственно.

Прежний рекорд зафиксировали 16 января 1945 года, тогда в городе было минус 10,1, а в Барахасе — минус 15.

Красный уровень опасности из-за холодов объявлен в одиннадцати провинциях Кастилии-и-Леона, Кастилии-ла-Манчи, Арагона и сообщества Мадрид. В ночь на 13 января в Мадриде ожидается до минус 10 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Мадрид обрушился мощный снегопад, власти призвали жителей Испании не ездить по стране без необходимости.

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